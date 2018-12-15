法国黄背心运动第5周 优势警力防暴力

此内容发布于2018年12月15日 上午8:05

（法新社巴黎15日电） 法国政府大力呼吁民众待在家中不要出门，但「黄背心」运动示威民众今天连续第5个周六聚集在巴黎香榭丽舍大道，警方派出装甲车、高压水炮等优势警力谨防发生暴力。

法新社报导，过去3个周六都传出暴力示威抗议，当局今天展现压倒性优势警力，巴黎直到中午的情势显得平静，抗议人数也减少。

根据当地政府公布的数据，巴黎早上11时有约60人被捕，上周六同一时间则有500人被捕。

43岁育有2子的父亲札伍尼（Monaem Zarhouni）说：「我来此和平示威，一有暴力行为，我就离开。」

他说：「我的妻子也失业了，我们每个月只有700欧元（新台币2万4000元）生活费。生活很不好过。」

28岁的黄背心抗议者说：「上次我们为了税制来此抗议，这次是为了制度，我们要更直接的民主。」他还说，人民必须「让自己的声音被听到」。

零星有施放催泪瓦斯事件，但跟12月1日或8日相比，用量很少。

巴黎今天有约8000名员警执勤，人数与上周末相同，还有14辆装甲车、高压水炮和用来控制群众的马匹。

凯旋门附近的Le Vin Coeur餐厅经理玛莉亚（Maria）上午对记者说：「民众抗议是没什么问题，但蓄意破坏就很恶劣。」

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