法国：黄背心运动不是降低抗暖化目标藉口

此内容发布于2018年12月10日 上午8:50

（法新社波兰卡多维斯10日电） 法国今天在联合国气候会谈时表示，担心特定国家将利用「黄背心」抗议运动，降低对抗全球暖化所追求的目标。

为了对抗空气污染，法国政府打算调涨燃油税，却因此招致民怨，上个月开始的「黄背心」运动使得法国各地道路交通受阻。

「黄背心」运动如滚雪球般越演越烈，导致有民众呼吁法国总统马克宏（Emmanuel Macron）下台，指控他偏袒富人。

负责生态事务的国务秘书普瓦尔松（Brune Poirson）说：「把整个危机归咎于环境问题将是危险的。这是一个更广泛的政治、经济和社会问题。」

她在联合国气候会谈空档告诉记者这段话，并表示，她特别来这里「是为了帮助各国正确理解」法国情势。气候会谈在波兰卡多维斯（Katowice）举行。

普瓦尔松说：「『黄背心』运动范围广泛多了，远超出生态转型的单一议题，所以我相信，这不该混为一谈。」

「风险是其他国家…将利用法国发生的事情，把此事的意义贬低为生态转型和碳税引发不满的问题，以便降低他们对气候议题所追求的目标。」

普瓦尔松表示，需要找到一个「尽可能最有希望的」方式，转型至洁净能源，「最终目标依然不变，就是克服我们对石油的依赖，加速生态转型」。

将近200个国家官员齐聚卡多维斯开会，试图充实2015年达成的巴黎气候协定的承诺内容。

各国于巴黎气候协定中商定，全球温度升幅控制在摄氏2度以内，如果可能，控制在摄氏1.5度之内。

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