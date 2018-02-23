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此内容发布于2018年2月23日 上午7:50 最后更新 - 2018年2月23日 -07:50

（法新社巴黎23日电） 曾使导演拉斯冯提尔（Lars von Trier）极暴力电影「撒旦的情与欲」（Antichrist）在法国禁映的天主教团体，正努力鼓吹禁止儿童观看情色爱情片「格雷的五十道阴影：自由」。

卫道游说团体Promouvoir希望禁止未满12岁儿童，观看这部以性虐恋情为主题的电影。

在英国，只允许18岁以上人士观看「格雷的五十道阴影：自由」（Fifty Shades Freed）。美国电影审议机构将这部片分级为R级，意味未满17岁的孩童或青少年，须由监护人陪同才能观看。

但在法国，任何人都可以观看这部电影。

这部卖座钜片由达珂塔强生（Dakota Johnson）和杰米道南（Jamie Dornan）主演，是小说家EL詹姆丝（E. L. James）畅销书「格雷的五十道阴影」（Fifty Shades of Grey）3部曲翻拍的系列电影最后一部。

这个团体的律师鲍乃（Andre Bonnet）告诉法新社：「7岁孩童可以看这部片实在太不可思议了。必须禁止未满12岁儿童看这部片。」

他表示：「法院必须裁决，放映成人电影，尤其当它与性虐关系相关时，对孩童是否恰当。」（译者：陈妍君/核稿：陈政一）

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