此内容发布于2019年5月22日 下午4:35

（法新社华盛顿22日电） 美国智慧手机晶片巨擘高通公司被控违反反托拉斯法，在诉讼战再遭挫败，联邦法官判定高通多年来「扼杀竞争」，使得消费者和装置厂商受害，包括台湾业者联发科。

高通（Qualcomm）昨天遭法院判决违反反托拉斯法的消息传出后，今天盘中股价重挫约12%。此案对智慧手机市场料将造成重大影响。

这项诉讼由美国联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）提出，加州北区地方法院联邦法官高兰惠（Lucy Koh）判定，高通针对中国的华为技术公司以及三星公司（Samsung）和索尼公司（Sony）等顾客，「进行抑制竞争的行为」，谕令高通必须改变订价和销售作法。

高兰惠在判决书中说，高通的技术授权作法多年来扼杀晶片市场的竞争，「伤害了对手」，而且在转换到第5代行动通讯技术网路时，可能复制这种垄断市场局面。

她表示，受害的对手包括智慧手机数据机业者，包括台湾的联发科公司和美国的英特尔公司（Intel）。这项判决可能为高通的对手和伙伴开启求偿之门。

高通已表示会迅速提出上诉，执行副总裁兼法律总顾问罗森柏格（Don Rosenberg）说：「我们对法官的判决以及她的认事用法都深深不以为然。」

高通上个月与苹果公司（Apple）就智慧手机所使用晶片的权利金问题达成和解后，可望赚进45亿美元，股价因而大涨，但今天的判决使股价大幅回落。

不过，分析师表示，高通短期内仍可能维持在智慧手机晶片市场的霸主地位。

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