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此内容发布于2018年3月6日 上午6:05 最后更新 - 2018年3月6日 -06:05

（法新社巴黎6日电） 法国超市家乐福集团今天表示，今年底前将把使用区块链技术的食品来源追溯计画，扩大至包括鸡蛋在内的其他8种食品，目前家乐福将这项技术运用在一些鸡肉食品上。

区块链（Blockchain）是包含比特币在内的加密货币所使用技术，但各大企业和公家机关正迅速运用这项技术开发新的应用程式，进而可以安全和透明地分享几乎任何类型的资讯。

家乐福（Carrefour）将区块链技术用来追踪法国中部奥弗涅山脉（Auvergne）地区的鸡只生产情况。

消费者可以使用智慧手机扫描食品包装上的条码，以获取农民和生产者在每个阶段输入的资讯，包括鸡只的饲养地点、方式，以及被喂食的饲料和鸡肉加工地点。

家乐福指出，他们计画在年底前将区块链技术扩大运用到鸡蛋、起司、牛奶、橘子、番茄、鲑鱼及汉堡。

家乐福声明表示，他们认为区块链技术在食品生产链的应用非常广泛，因为这项技术允许生产者和消费者之间安全分享资讯。

声明还说：「对消费者来说，区块链技术回应了越来越高的透明度需求，对生产者来说，区块链技术让他们能从产品和专业知识中获得更多价值。」（译者：陈彦钧/核稿：刘学源）

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