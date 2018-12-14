法家族争产古董法拉利 传台湾人已买下这辆车

（法新社法国格勒14日电） 法国服饰品牌CHAPAL创办家族第6代子女，今天为了父亲遗留的一辆法拉利250 GTO古董赛车而对簿公堂，据传这辆赛车4年前已被台湾一名收藏家以超过新台币13亿元价格买下。

这起诉讼案昨天在法国中部城市格勒（Gueret）开庭，61岁的派屈克．巴迪农（Patrick Bardinon）出庭声称：「我的姊弟从未接受（我的父亲）把这辆车给我。」

派屈克．巴迪农被他的姊弟控告背信，今天他再出庭时因身体不适，法院被迫暂停审理，直到明年3月7日再做裁决。

他的弟弟尚恩佛兰斯华．巴迪农（Jean-Francois Bardinon）和姐姐安恩．巴迪农（Anne Bardinon）指出，派屈克．巴迪农4年前以3800万欧元（以现在汇率计算约新台币13亿2600万元）将一辆1964年法拉利250 GTO卖给台湾一名收藏家。

派屈克．巴迪农的父亲皮耶．巴迪农（Pierre Bardinon）已于2012年去世，生前他是汽车爱好者，这辆法拉利250 GTO赛车是他最珍贵的收藏之一。

法拉利250 GTO生产期间介于1962年至1964年，全球仅有36辆，是最具传奇性的法拉利车款之一，它还在2017年被「大众机械」杂志（Popular Mechanics）评为「史上最热门汽车」。（译者：陈彦钧/核稿：徐睿承）

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