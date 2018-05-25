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此内容发布于2018年5月25日 下午12:05 最后更新 - 2018年5月25日 -12:05

（法新社巴黎25日电） 工会干部今天说，法国政府同意吸收法国国家铁路公司（SNCF）多达350亿欧元负债，升高了结束历时将近2个月罢工的可能性。

UNSA工会领袖贝利尔（Luc Berille）说，国家提议，承担SNCF的460亿欧元负债中的350亿，最快自2020年起，先挹注250亿欧元。

他与总理菲力普（Edouard Philippe）结束会谈后说，政府每年将增加2亿欧元投入基础建设，使年度基础建设投资总金额达38亿欧元。

贝利尔说：「这个问题有了进展，现在开始进行对话。」

SNCF所有工会都支持铁路史上最长连续罢工，自4月初展开，每5天罢工2天。

一向捍卫劳工运动的铁路工会与中间派总统马克宏（Emmanuel Macron）爆发的这起冲突，被视为对马克宏推动改革的决心与能力的关键考验。

吸收SNCF负债一直是工会提出的重大要求，政府这回做出承诺，提高终结僵局的可能性，但可能不会立即发生。

仅次于鹰派法国总工会（CGT）的SNCF内部第2大工会UNSA铁路分会的狄伦塞杰（Roger Dillenseger）说，工会会谘询会员是否持续罢工。「我们仍有很大疑虑」，但「协商已见成效」。

法国总工会则说，计画持续罢工，罢工原定持续到6月底。

国铁改革法案已送交国会审议，参议院预计6月5日投票表决，目前民意稍微倾向支持政府。（译者：罗苑韶/核稿：刘学源）

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