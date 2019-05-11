此内容发布于2019年5月12日 上午1:35

（法新社里尔11日电） 法国42岁男子蓝柏特（Vincent Lambert）2008年因车祸瘫痪成植物人10多年，医师判定他严重的脑部受损无法逆转。律师今天说，医生已通知家属，计划本月为他拔除维生系统。

蓝柏特双亲的律师告诉法新社，医师「将在5月20日那周的某个时间点执行他的决定」。蓝柏特的父母正积极争取让他活下去。

法国法院今年稍早支持医师决定，法国国家委员会（State Council）上个月维持原判，裁定法律有效且医师决定为合法。

这起诉讼及上诉案件多年来痛苦地分裂蓝柏特的家人。2014年，医生在蓝柏特妻子瑞秋（Rachel）、5名兄弟姐妹及侄子佛兰斯华（Francois）的支持下，决定根据法国被动安乐死法律，停止以人工方式喂食及饮水。

但身为虔诚天主教徒的蓝柏特父母与2名手足都反对这项决定，说蓝柏特的状况在接受更好治疗后可望改善。

联合国身障人士权益委员会上周要求法国，在研究本案期间，暂停对蓝柏特的命运做决定。

法国卫生部长布辛（Agnes Buzyn）表示，法国会回应委员会，但遵守相关请求并不受任何法律约束。

欧洲人权法院（European Court of Human Rights ）驳回蓝柏特父母的类似上诉。

法国法律允许无康复机会的重病或重伤病患接受所谓的「被动安乐死」，意指切断维持病患生命的管道。

尽管最近努力放宽处理绝症病患的法律，但蓄意造成患者死亡的主动安乐死在法国仍属违法行为。

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