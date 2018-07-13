下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月13日 上午9:05 最后更新 - 2018年7月13日 -09:05

（法新社巴黎13日电） 鉴于近年恐怖攻击锁定人群和其他「软目标」，法国当局周末将在全国部署11万警力，以便在15日世界杯足球赛决赛法国队拿下冠军的情况下，能保障街头庆祝人群的安全。

由于世足决赛前一天恰巧是法国国庆日，令当局的大规模维安部署难度更高。两年前的国庆日，法国地中海渡假城市尼斯（Nice）才发生卡车冲撞街头庆祝和观赏国庆烟火群众的恐怖攻击事件，造成86人丧生，令人记忆犹新。

法国过去几年来一再沦为极端分子攻击目标，根据法新社统计，自2015年1月以来，法国这类攻击一共夺走246条人命。

法国内政部长柯隆布（Gerard Collomb）今天表示：「我们已做了万全准备。虽然恐怖主义威胁程度仍高，法国可以安心度过这些欢庆时刻。」

单单在巴黎市和邻近郊区，周末就将部署多达1万2000名警力，另有3000名急救人员待命。

巴黎警署署长戴尔皮艾希（Michel Delpuech）昨天说：「我们的目标是确保活动顺利进行…街头派对不会发生这类悲剧。」（译者：张正芊/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line