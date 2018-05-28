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此内容发布于2018年5月28日 下午8:35 最后更新 - 2018年5月28日 -20:35

（法新社巴黎28日电） 法国「重点周刊」（Le Point）表示，发行以土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）作为封面，标题写着「独裁者」的刊物后，受到艾尔段支持者的骚扰和恐吓。

上周末一群支持艾尔段的激进分子企图移除在报摊外张贴的封面海报，并用其他广告盖过去，当局已在法国南部城市亚维农（Avignon）部署警力。

重点周刊在官网表示：「一周来我们在社群网站遭骚扰、辱骂、恐吓、以反犹太之词诋毁和威胁，现在正义发展党（AKP，艾尔段所属政党）支持者攻击言论自由和媒体多样性的象徵。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天表示力挺重点周刊，「完全无法接受」骚扰的行为。

他发推文表示：「你不能用金钱衡量媒体自由，没了媒体自由，就是独裁。」

法国最受欢迎的新闻杂志之一重点周刊在最新一期杂志公布针对这名土耳其强人的调查，当中有篇社论发问「艾尔段是新希特勒吗？」

土耳其将于6月24日提前举行总统和国会大选，艾尔段和他2001年共同创办的正义发展党寻求再次执政。

自2016年7月15日试图推翻艾尔段的政变失败后，艾尔段宣布全国进入紧急状态，并大规模镇压反对势力，根据联合国人权办公室，这已违反「数十万人」人权，包括处决和虐待。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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