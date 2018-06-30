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此内容发布于2018年6月30日 上午3:20 最后更新 - 2018年6月30日 -03:20

（法新社华盛顿30日电） 美国联邦司法部昨天提交法院的新文件显示，白宫打算将移民家庭成员拘留在一起，但可能因此导致儿童遭拘留的时间比以往所允许更久。

就在川普政府努力平息舆论对拆散移民家庭争议的怒火同时，司法部在文件中指出：「移民在入境口岸或附近地点被捕时，在移民诉讼未决期间，（美国）政府不会拆散家庭，而是将同一家人拘留在一起。」

洛杉机联邦法院数十年前在佛罗雷斯和解案（Flores Settlement）中裁定，未成年移民若被拘留超过20天，移民官员就须放人。

加州圣地牙哥（San Diego）地区法官25日在另一起案件中裁定，被拆散的移民家庭须在30天内获准团圆；移民家庭若有不满5岁的幼童，则期限缩短至2周。

司法部提交法官的文件令人注意到，上述2起案件存在司法部所认为的冲突。文件中说，存在已久的佛罗雷斯和解协议「使政府陷入艰难处境，若基于移民因素而决定拘留父母，就必须拆散移民家庭」。

司法部表示，「综合前述（两案的）裁定，可将移民父母和同时被捕的未成年子女拘留在一起」；并指出，「将佛罗雷斯和解协议加以修正，就足以处理这个问题」。

司法部并未在文件中直接表示，政府会将移民家庭拘留超过20天，而是使用移民诉讼「未决」字眼，这可能会持续数月之久。（译者：陈宜君/核稿：张佑之）

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