法院审理性侵案 凯文史贝西到庭应讯

此内容发布于2019年1月7日 上午6:20

（法新社纽约7日电） 好莱坞男星凯文史贝西被控2016年性侵一名青少年，他预定今天将在麻萨诸塞州度假胜地南特基岛（Nantucket）法院出庭应讯。

这位近来主演电视影集「纸牌屋」（House of Cards）而再度声名大噪的男星，曾请求由委任律师代表他出庭，不过法官巴瑞特（Thomas Barrett）不同意，命令他当地时间上午11时前到庭。

凯文史贝西（Kevin Spacey）面对正式控告，是在原告投诉超过13个月后，也是男星比尔寇斯比（Bill Cosby）被判刑与好莱坞大亨哈维温斯坦（Harvey Weinstein）遭起诉后，#Me Too反性侵性骚运动写下的最新篇章。

尽管有数十人指控曾被他性侵，不过这是凯文史贝西首度面对控告的案子。

若多次把手伸进威廉李特（William Little）裤子里的犯行确定，凯文史贝西恐将判处5年有期徒刑。威廉李特声称，2016年7月在南特基岛餐厅被性侵时年仅18岁，那年夏天他在餐厅担任打杂工。

当天威廉李特下班后一直待在餐厅而遇见了偶像凯文史贝西。

威廉李特与大明星相见欢并谎称自己23岁，麻州法律规定年满21岁才能饮酒。威廉李特说，凯文史贝西频频劝酒，他先后畅饮了啤酒与威士忌。

根据法院的文件，凯文史贝西接着开始对威廉李特毛手毛脚。

凯文史贝西1996年以「刺激惊爆点」（The Usual Suspects）一片赢得奥斯卡最佳男配角奖，2000年以「美国心玫瑰情」（American Beauty）拿下奥斯卡最佳男主角奖。他在一封呈交给法官的信函中表示，他不打算认罪。（译者：曹宇帆/核稿：严思祺）

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