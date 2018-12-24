波兰托伦姜饼揉合古今精粹 征服国内外老饕的胃

（法新社托伦24日电） 波兰中部的古城托伦（Torun）制作姜饼已有近500年的历史。城内1763年创立的哥白尼甜点工厂尤其知名，今年共生产3500吨遵循秘传配方制作的姜饼，行销国内外。

托伦是13世纪由日耳曼条顿骑士团建立的城市。骑士团自中东地区带来香料，这些香料后来不但成为着名托伦姜饼的必备成分，也促使位于汉萨贸易路线重要交叉点的托伦成为中世纪和文艺复兴时期的富庶城市。

当时香料是利润很高的商品，以香料入味的姜饼一直到19世纪往往是菁英独享的美味，制作姜饼的烘培师傅也享有高社经地位。不过，今天人口只比20万多一些的托伦市内已有数十家烘培坊和商店提供当地民众和国外游客兼具历史传承与现代感，且价格相对亲民的姜饼。

姜饼至今仍是托伦市重要的观光收入来源，当地甚至有公立和私立姜饼博物馆吸引来自不同地区的参观者。

托伦姜饼的传统用料是蜂蜜、酒类、小麦和黑麦面粉，以及各色香料，包括丁香、肉桂、姜粉等。较讲究的姜饼和葡萄酒一样，需经过熟成工序。历史记载，托伦当地的日耳曼烘培师傅从16世纪中期就开始制作姜饼了，但相较于瑞典或英国姜饼偏薄脆的口感，托伦姜饼较有嚼劲、扎实。

该市以天文学家哥白尼为名的高人气甜点工厂近期甚至取得纯素、符合犹太教规、不含基因改造作物和不含棕榈油的食品认证，跟上「食」尚潮流。不过，为避免秘传配方外传，工厂谢绝外国投资者入股。

奠立现代天文学研究基础的哥白尼（1473－1543）出身托伦市富商家庭，据信也是家乡味托伦姜饼的爱好者。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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