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此内容发布于2018年9月18日 下午9:20 最后更新 - 2018年9月18日 -21:20

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天表示，正在认真考虑应波兰请求，在这个地处战略要地的国家建造美军常驻基地。

川普在白宫与波兰总统杜达（Andrzej Duda）召开联合记者会时表示，波兰提议提供华府至少20亿美元支应基地成本。

波兰此举，可能激怒日益咄咄逼人的莫斯科。

川普表示：「总统提供我们20多亿美元来做这个，我们会研究看看。」

「我们会从两个观点来研究，第一是两国的军事防卫，再来就是成本。」

川普稍早表示：「我们会非常认真研究，如果他们愿意（付钱），我们当然会讨论看看。」

杜达在记者会上表示，北大西洋公约组织（NATO）成员国波兰希望「有个美军常驻基地」。他开玩笑说，基地可以取名为「川普堡」（Fort Trump）。

美国国防部长马提斯（Jim Mattis）称许波兰率先增加军事开支，但强调尚未针对美军常驻做出决定。

马提斯告诉五角大厦的记者：「问题很多。」

「如你们所知，不只关乎基地，这关乎训练范围，关乎基地的维修设施，诸如此类。这些都是我们得和波兰人一起研究的细节，所以目前还没有做出决定，我们正在研究，我们正在一起研究。」

杜达表示，俄国从接收邻国乔治亚的叛军根据地开始逐步进行军事扩张，较近期的是兼并乌克兰黑海地区的克里米亚（Crimea），「屡屡违反国际法」。

「赞成美军驻扎此区的各种论点，绝对都有其道理。」（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

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