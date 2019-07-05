此内容发布于2019年7月5日 上午9:05

（法新社华沙5日电） 消息人士表示，波兰奥斯威辛集中营幸存者莫泽斯柯儿在回到大屠杀地点的参访途中过世，享寿85岁。她曾是有「死亡天使」恶名的纳粹医生孟格勒（Josef Mengele）的医学实验品。

罗马尼亚出生的莫泽斯柯儿（Eva Mozes Kor）毕生致力于提高外界对犹太大屠杀的认识，并且在美国印第安纳州特雷霍特（Terre Haute）创设烛光大屠杀纪念馆和教育中心（Candles Holocaust Museum and Education Center）。

这座博物馆在其推特（Twitter）帐号表示：「我们深感难过地宣布大屠杀幸存者、宽恕倡导者和烛光大屠杀纪念馆和教育中心创始人莫泽斯柯儿过世。」

烛光大屠杀纪念馆和教育中心并表示，莫泽斯柯儿昨天在波兰南部克拉科夫（Krakow）过世；她当时参与这座博物馆规划的年度旅行，行程包括参访前纳粹的奥斯威辛（Auschwitz）集中营。

这座博物馆昨天稍晚发推文表示：「5天前，我们才替@奥斯威辛-伯肯诺纪念博物馆档案馆录下奥斯威辛集中营幸存者莫泽斯柯儿的一段证词。」

波兰首席拉比舒德里奇（Michael Schudrich）今天透过文字讯息告诉法新社：「心碎地告诉大家，莫泽斯柯儿已经离开人世，她将长眠在美国。」（

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram