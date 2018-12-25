波士尼亚父为儿伸张正义 掀年来首波抗议潮

此内容发布于2018年12月25日 下午11:20

（法新社塞拉耶佛25日电） 波士尼亚一名父亲为死因不明的儿子伸张正义，掀起波国2014年来首波抗议潮后被捕，加剧当地警察与示威民众间今天的对峙局面。

波士尼亚1992年至1995年的战争结束以来，便分裂成两个实体：波士尼亚塞裔共和国（Serb Republika Srpska）和回教徒-克罗西亚联邦（Muslim-Croat Federation），两者由松散的中央政府来连结彼此。

数百人无惧塞裔共和国首府巴尼亚卢卡（Banja Luka）中心广场周围部署的警力，上街抗议当局逮捕为子伸张正义的德拉吉塞维奇（Davor Dragicevic）。

德拉吉塞维奇21岁的儿子大卫今年3月被人发现陈尸溪中，警方称这是起意外事件，但他的亲属怀疑大卫遭人谋杀，检察官后来也将大卫之死定调为谋杀案件。

警方发言人马卡诺维奇（Marija Markanovic）告诉记者，德拉吉塞维奇「未回应警方传票而被捕」。

几个月来，49岁的德拉吉塞维奇和他的前妻拉达诺维奇（Suzana Radanovic）指控塞裔共和国当局「杀害」他们仍是学生的儿子，官员则否认这项指控。

9个月来，名为「为大卫伸张正义」（Justice for David）的组织每天傍晚都在巴尼亚卢卡的中心广场集合，上周则在未经当局批准下于塞裔共和国的国会外聚集。

德拉吉塞维奇等约20名抗议人士，被检察官指控威胁政治官员的安全。

拉达诺维奇及其他数个团体的成员也被捕，包括反对党领袖博列诺维奇（Branislav Borenovic）及同党议员斯坦维科维奇（Drasko Stanivukovic）。警方称，他们被控「违反公共秩序」。

拉达诺维奇今天稍晚获释后，再次加入抗议行列。波士尼亚首都塞拉耶佛今天也有数以百计的示威人士上街，声援「为大卫伸张正义」，还封锁主要大道。

欧洲联盟（EU）驻波士尼亚代表团发声明表示「深切关注」这起事件，「要求塞裔共和国内政部立即解释为何逮捕与『为大卫伸张正义』运动有关的不同人士。」

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