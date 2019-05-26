此内容发布于2019年5月27日 上午12:50

（法新社巴格达26日电） 伊朗与美国僵局持续升温，伊朗外长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）访问伊拉克期间，伊拉克领袖警告，中东地区有爆发战争的风险。

查瑞夫造访邻国伊拉克前不久，美国刚决定在中东地区增派1500名部队，而伊朗美国间的紧张对峙，让伊拉克左右为难。

查瑞夫与伊拉克外长哈金（Mohamed Ali Hakim）召开联合记者会时说：「我们正在抵抗所有冲着伊朗而来的战争行动，无论是经济或军事方面。」

他还说：「我们将以实力面对他们，我们会顽强抵抗。」

哈金则说：「我们支持我们的邻国伊朗，经济制裁是不必要的，且会重创伊朗人民。」

伊拉克总理马帝（Adel Abdul Mahdi）办公室说，马帝昨晚会晤查瑞夫时警告，「有战争的危险」，并敦促各方「维持区域稳定，并且坚守核协议」。马帝指的是伊朗2015年与6强签署的核子协议。

总理办公室还说，伊拉克总统沙雷（Barham Saleh）也和查瑞夫讨论「避免所有战争或紧张情势升温有其必要」。

查瑞夫昨天表示，美国继5月初派遣航母打击群和B-52同温层堡垒轰炸机赴波湾后，决定在中东地区加派美军「非常危险，且对国际和平及安全构成威胁」。

华府则表示，最新增兵行动是为了因应「近日来一连串攻击行动，包括朝巴格达绿区发射火箭，有爆裂装置在波湾入口附近造成4油轮受损，以及沙乌地重要油管遭叶门叛军无人机攻击」。

伊朗否认涉案。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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