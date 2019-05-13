此内容发布于2019年5月14日 上午1:35

（法新社杜拜13日电） 过去数十年皆处在波斯湾紧张核心区域的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）拥有得天独厚的战略位置，更掌握海上能源输出命脉，成为区域势力必争之地。

美国与伊朗因核协议陷入僵局之际，包含2艘沙乌地阿拉伯油轮在内的4艘商船昨天在阿曼湾（Gulf of Oman）遭遇「破坏行动攻击」锁定。波斯湾紧张情势持续升温。

●位处枢纽 湾湾相扣

荷莫兹海峡位于伊朗与阿曼之间，连接波斯湾与阿曼湾。地形狭窄，宽约50公里、深不超过60公尺，因此容易因为区域冲突受到威胁。

狭长的荷莫兹海峡周围散布人烟稀少的沙漠岛屿，这些岛屿皆具战略重要性，特别是伊朗的荷莫兹岛（Hormuz）、葛希姆岛（Qeshm）与南部港市阿巴斯（Bandar Abbas）外海的汉加姆岛（Hengam）。阿曼的穆桑达姆半岛（Musandam Peninsula）突出于荷莫兹海峡，与伊朗相望。

●战略价值高 成波斯湾地区观察哨

具有战略意义但备受争议的大通布岛（Greater Tunb）、小通布岛（Lesser Tunb）和阿布穆沙岛（Abu Musa）背靠阿拉伯联合大公国海岸，形成了望波斯湾的观察哨。

英国撤军并允许这些位在波斯湾的保护领地独立之后，获西方撑腰的伊朗国王1971年掌握这些岛屿的控制权。

●海上能源输出咽喉

荷莫兹海峡是中东国家出口石油到亚洲、欧洲、北美洲和其他地区市场的重要桥梁。

美国能源情报署（EIA）估计，2016年每天有1850万桶石油经过荷莫兹海峡进行贸易，占全球海运原油出口约3成。全球每天消耗约1亿桶石油，意味从荷莫兹海峡输出的石油量就占了近1/5。

几乎所有从沙乌地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯联合大公国、科威特、卡达和伊朗出口的石油，都要透过荷莫兹海峡输出。

●美制裁伊朗石油出口 双方剑拔弩张

伊朗精英伊斯兰革命卫队（IRGC）在波斯湾掌控海军行动，对荷莫兹海峡也握有控制权。美国前阵子将伊斯兰革命卫队列为外国恐怖组织。

伊朗当局一再批评波斯湾地区受到外国势力干涉，并将矛头指向驻扎巴林的美国海军第五舰队，还扬言伊朗若遭攻击，就会封锁荷莫兹海峡。

伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）2018年7月暗示，倘若美国全面抑制伊朗石油出口，就会切断荷莫兹海峡的石油供应。一名伊朗革命卫队的指挥官还说，如果伊朗石油出口遭禁，将会阻断所有经过荷莫兹海峡的原油运输船队。

●紧张和冲突地带

1980年代的两伊战争演变成「油轮战」，损毁500多艘船只，导致石油运输在1984年中断。

两伊战争结束前，美国海军巡洋舰1988年在荷莫兹海峡发射飞弹，击落一架从德黑兰起飞，行经阿巴斯飞往杜拜的伊朗航空班机，导致机上290人全数罹难。肇事的文森斯号（USS Vincennes）舰上人员说，他们将这架客机误认成伊朗战机。（译者：吴升鸿/核稿：刘文瑜）

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