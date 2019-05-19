此内容发布于2019年5月19日 上午8:20

（法新社利雅德19日电） 沙乌地阿拉伯昨天要求召开紧急区域会议，讨论波斯湾升高的紧张情势。利雅德今天再表示，他们不想和伊朗爆发战争，但也准备好保卫自己。

官方沙乌地新闻社（SPA）昨天报导，沙国国王沙尔曼（King Salman）已邀请波斯湾国家领袖和阿拉伯联盟（Arab League）成员国，30日在麦加（Mecca）召开两场紧急峰会，讨论最近的「侵略行为和其后果」。

法新社报导，几天前数艘油轮在高度敏感的波斯湾海域遭神秘蓄意破坏，沙国另有一条输油管遭伊朗同盟的叶门反叛军以无人机攻击。利雅德声称，输油管遇袭是伊朗当局指使。

美国也已派遣一艘航空母舰和数架轰炸机前往波斯湾，声称为了反制伊朗带来的威胁。

沙乌地阿拉伯外交国务大臣朱贝尔（Adel al-Jubeir）今天表示，沙国「不想（和伊朗）发生战争，既不求战，也将尽一切努力预防战争。但在此同时，对方若选择开战，我们将带着力量和决心来回应，以保卫自己和自身利益」。

沙乌地阿拉伯的区域盟国对召开峰会的邀请表示欢迎。阿拉伯联合大公国（UAE）外交部表示，面对当前「危急情势」，阿拉伯和波斯湾国家有必要团结立场，而峰会将「提供重大机会，让区域各国达成确立和平与稳定的愿望」。

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