波索纳洛想和美交好 巴西愿讨论设美军基地

此内容发布于2019年1月4日 上午12:20

（法新社巴西利亚3日电） 巴西极右派新任总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天表示，他对「日后」美国在巴西设置军事基地的相关讨论持开放态度，凸显他渴望与美国建立更紧密的关系。

现年63岁的波索纳洛本周刚上任，曾当过伞兵的波索纳洛告诉SBT电视台：「有鉴于世界所可能发生的情况，谁知道我们将来是否会需要谈论这个主题。」

他说：「这个议题其实也许只是象徵性，因为美、中、俄的军队，目前都能在没有基地的情况下，将部队投射到世界各地。」

巴西中间派及左派政治人物先前寻求摆脱对美国的依赖，波索纳洛现在一甩这几年的作法，承诺带给巴西新方向。

他昨天告诉美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）说，美巴两国现在「是朋友」，他向巴西的中资展现敌意，藉此展现与华府结盟姿态，并表示反对左派领导的委内瑞拉、古巴及尼加拉瓜「独裁政权」。

波索纳洛成为拉丁美洲最大经济体的领导人后，曾在首场专访中表示，他很「关切」俄国空军参与委内瑞拉12月上旬的军事演习。

他表示：「我们知道（委内瑞拉总统）马杜洛（Nicolas Maduro）政府的意图，巴西必须关切。」

波索纳洛表示：「我对美国采取的行动攸关经济，但也可以是军事上的。我们可以签署关于区域的协定，我们无意成为南美洲的超级强权，但就我看来，我们应该握有至高优势。」

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