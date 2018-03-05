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此内容发布于2018年3月5日 下午11:35 最后更新 - 2018年3月5日 -23:35

（法新社华盛顿5日电） 波罗的海三小国的外交部长今天访问华府，敦促西方领导人不要轻忽俄罗斯威胁。

华府陷入政治斗争，又要担忧俄国从中作梗，在面临内忧外患之下，爱沙尼亚、拉脱维亚与立陶宛特使与美国高官会面时，提出这番严峻警告。

爱沙尼亚外长米克塞（Sven Mikser）、拉脱维亚特使林克维奇斯（Edgars Rinkevics）和立陶宛外长林克维丘斯（Linas Linkevicius）周到地感谢川普政府对北大西洋公约组织（NATO）提供的支持。

不过，在一同会见美国国务卿提勒森（Rex Tillerson）后，这3位外长接受法新社访问时说，他们同样担忧俄罗斯对西方构成的「混合」威胁。

林克维奇斯提到俄罗斯干预与介入时说：「我想我们过去3、4年见到的，是民主国家社会遭遇攻击。」

他说：「我们民主制度的基础，因为社群媒体假新闻以及金钱影响受损，重要的是我们必须同心断金。」

波罗的海三小国将能在4月3日再度强调这项讯息，届时他们的总统将访问华府，在白宫与川普召开峰会时，希望能向俄罗斯传达讯息。（译者：张晓雯/核稿：郑诗韵）

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