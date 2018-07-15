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此内容发布于2018年7月16日 上午12:35 最后更新 - 2018年7月16日 -00:35

（法新社伦敦15日电） 美国航空工业巨擘波音公司（Boeing）执行长米伦伯格（Dennis Muilenburg）今天表示，他预计全球未来20年需生产4万3000架新飞机，以满足需求激增。

法恩堡航空展（Farnborough Airshow）16日将于伦敦西南部登场，米伦伯格先向媒体透露飞机需求激增的前景。

米伦伯格表示，他们持续看到航空市场增长强劲，未来十年商用、军用及服务用机的市场规模将达8兆1000亿美元。

他说：「我们已进一步调升未来20年的预估需求量。我们预计全球新商用机的需求约为4万3000架。这高于去年预测。」

在新兴经济体及廉价航空强劲需求的带动下，波音公司的主要竞争对手、欧洲的空中巴士（Airbus）日前也上修全球客机机队未来20年需求量的预测。

空巴去年估计，全球到2036年底前将需要3万5000架新飞机，价值5兆3000亿美元。但修正市场展望后，空中巴士估计到2037年底前，需要近3万7400架、价值达5兆8000亿美元的新飞机，以满足全球需求。

空巴及波音将再次于两年一度的法恩堡航空展一较高下，争取价值数十亿美元的飞机市场大饼。

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