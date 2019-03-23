此内容发布于2019年3月23日 下午5:20

（法新社纽约23日电） 印尼狮子航空（Lion Air）一架波音737 MAX 8客机去年10月失事坠毁，机上189人罹难，疑似肇因于自动防失速系统瑕疵，产业界消息人士今天表示，波音已备妥更新软体。

消息人士告诉法新社，波音预定在华盛顿州伦顿（Renton）向来自美国航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）以及联合航空（United Airlines）的主管和机师，披露防失速系统「操控特性增益系统」（MCAS）更新软体。波音的737 MAX型飞机在伦顿组装。

此更新软体仍有待美国联邦航空总署（FAA）批准。在5个月内发生两起致命坠机事故后，FAA是下令波音737 MAX型飞机停飞的飞航当局之一。最新坠机事故是衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）客机于3月10日起飞后不久失事。

消息人士指出，美国航空和西南航空的机师预定今天测试安装更新软体的模拟器。

FAA已限令波音于4月以前完成防失速系统的必要变更。

印尼狮航和衣索比亚航空坠机事故总共造成346人罹难，引发各界对有关737 MAX 8飞机安全认证的重大质疑。

调查人员专注于波音737 MAX 8的自动防失速系统MCAS。这套系统目的是当飞机有失速之虞时，能自动将机头调整朝下。

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