此内容发布于2019年9月7日 上午2:50

（法新社纽约7日电） 美国航太巨擘波音（Boeing）公司今天表示，最新款长程客机777X的测试将暂停。对仍尽力想从737 MAX危机谷底反弹的波音，无疑又是一记挫败。

波音的发言人透过电子邮件告诉法新社，由美国联邦航空总署（FAA）检查员监督的所谓「最终载重」测试，是飞机认证程序的一环，目的在测试飞机「承受超出正常运行负载」的能力。

发言人说：「在777X静力测试机进行最终载重测试期间，团队遇到需要暂停测试的问题，测试条件远超过任何商业营运所能预期的载重。目前正在调查这个状况，团队也努力想了解根本原因。」

不愿具名的消息人士透露，测试过程中飞机一扇机门爆开。业界消息人士说，这在最终载重测试里是很少见的情况。

FAA则表示，他们调查的是飞机结构测试期间出现的问题。

波音正苦于待完成FAA要求对737 MAX需做的调整，以求解除停飞，却又遇上777X的测试需暂停的窘境。由于不到半年接连两起空难总计造成346死，波音737 MAX已停飞多时。

这对777X也是新的打击。777X原订今夏首飞，但因奇异公司（General Electric）的发动机出了问题，波音已将首飞日期延至2020年初。

用于取代777的777X可搭载400至425名乘客，目前已获包括阿联酋航空（Emirates）在内的8家航空公司订单。波音打算以777X与欧洲飞机制造厂空中巴士（Airbus）的A350争雄。

但到今天之前，航空业内的专家已表明由于发动机问题，飞航测试时间与核准程序应会展延，到2021年之前恐都无法交付首架777X。

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