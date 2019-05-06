此内容发布于2019年5月6日 上午5:50

（法新社迈阿密5日电） 美国国家运输安全委员会（NTSB）一名高级官员今天表示，国防部一架波音737包机日前之所以会冲出跑道坠入佛罗里达州的河流，是因为机上的「推力反向器」失灵所致。

这架载有143人的包机3日在佛罗里达州北部杰克森维尔（Jacksonville）海军航空站降落时，冲出跑道坠河，当时天候雷雨交加。警方表示，有21人轻微受伤送医，并无伤势严重者，也无人罹难。

法新社报导，负责运输安全的官员们指出，飞机上的「推力反向器」在降落以后有助减速，但该架飞机的一具「推力反向器」失灵。

美国国家运输安全委员会副主席蓝斯柏（Bruce Landsberg）告诉记者：「这架飞机先前在保养时，维修日志纪录显示，左翼推力反向器无法正常运作。」

蓝斯柏表示，调查人员将会检视事故发生前几周的维修纪录，「将会特别留意推力反向器的状况」。

他指出，这架飞机的机师当时要求更改着陆跑道，降落在航管人员告知放有海军设备的跑道，以致可用于滑行的跑道长度减少了1200英尺（约365公尺）。

蓝斯柏说：「我们不知道他们当时在想什么，或是为何会做出那样的选择。我们将透过座舱通话记录器，查个水落石出。」（译者：吴升鸿/核稿：严思祺）

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