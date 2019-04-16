此内容发布于2019年4月17日 上午12:20

（法新社纽约16日电） 衣索比亚航空与印尼狮子航空公司发生客机坠毁事故后，波音全力修改防失速系统。据美国联邦航空管理局（FAA）一项报告草案指出，波音737 MAX机型软体升级已「适合操作」。

不过，FAA声明指出，波音（Boeing Co.）尚未向FAA提出软体维修计画。

衣索比亚航空与狮子航空公司两次事件都是在起飞后不久即坠毁，导致350人丧生，波音全力修改防失速系统。

而自3月10日衣索比亚航空的事故发生后，全球禁飞所有737 MAX机型。FAA表示，若波音提出维修计画，FAA并不急着批准。

事故调查人员将注意力全部集中于飞机的反失速系统，即自动控速的「操控特性增益系统」（MCAS），在坠机前这系统不断错误地强制机鼻压低。

FAA报告全文尚未公布，但根据法新社所看到的报告草案，起飞不久，记录飞机水平的感应器开始传输错误资料，促使自动飞行系统启动，压低机鼻朝下。

波音表示，自去年底以来一直致力软体升级，而上月事故发生后，又再增加多项修改。

FAA表示，飞行标准化委员会（Flight Standardization Board）一项评估指出，更改后的MCAS「系统被认为适合操作」。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line