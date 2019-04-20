此内容发布于2019年4月21日 上午12:50

（法新社华盛顿20日电） 美国联邦航空总署（FAA）计划成立审查小组，就波音737 MAX机型客机控制系统展开所谓的全面性多国审查，检定其自动飞控系统，小组成员包括来自9个航空当局的专家。

联邦航空总署昨天宣布，审查程序将于29日启动，料将花上90天。

联邦航空总署说，审查小组将「全面评估737 MAX机型自动飞控系统，包括机型设计和飞行员与系统的互动，判定是否遵守所有适用法规，并确认未来有哪些部分可能需要加强」。

印尼狮子航空（Lion Air）与衣索比亚航空（Ethiopian Airlines）班机相继于去年10月29日与今年3月10日在雅加达和阿迪斯阿贝巴附近坠毁，分别夺走189和157条人命，失事原因疑与这套系统有关。

这两起坠机事件都发生在起飞后不久。

自此之后，全球陆续宣布停飞波音公司（Boeing）最畅销的MAX系列客机，工程师和调查人员则忙于寻找飞机失事的确切原因。

新的审查小组将由前美国国家运输安全委员会（NTSB）主席哈特（Christopher Hart）执掌，成员包括FAA与美国国家航空暨太空总署（NASA）专家。

此外，澳洲、巴西、加拿大、中国、欧洲联盟、日本、印尼、新加坡和阿拉伯联合大公国的民航当局也会参与审查。

在狮航和衣航两起坠机事件中，波音的新防失速系统「操控特性增益系统」（MCAS）引起各界质疑。这套系统据报会一再压低机头，就算机师尝试重新控制飞机也徒劳无功。

波音16日试飞搭载更新版MCAS系统的MAX客机，被认为是让这款机型重新获得认证的重要一步。

最近参与一趟试飞的波音执行长米伦伯格（Dennis Muilenburg）矢言，会让737 MAX机型成为「历来数一数二安全的飞机」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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