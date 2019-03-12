此内容发布于2019年3月12日 上午7:35

（法新社巴黎12日电） 波音737 MAX 8客机5个月内先后在印尼和衣索比亚发生空难，美国境外已有逾百架同型飞机遭停飞。波音也派遣专家协助衣航失事调查，并表示飞安是它们「第一考量」。

衣索比亚航空公司（Ethiopian Airlines）ET302班机昨天由阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）飞往奈洛比（Nairobi），起飞不久即发生不幸，机上157人全数罹难；去年10月底，印尼狮航（Lion Air）同型客机失事，造成189人丧命。

全球目前有约350架737 MAX 8客机在执勤，台湾则还未引进。衣航事件后，若干国家和航空公司选择停飞，其他则在等待坠机调查结果或波音本身可能会发布新的操作指南。

法新社汇整出737 MAX 8全球停飞、续飞状况。

● 停飞737 MAX 8的国家：中国、印尼、南韩、蒙古、新加坡、澳洲、马来西亚、阿曼

衣航空难后，北京当局昨天下令全面暂时停飞同型飞机。中国是美国波音公司极为重要的市场，占全球波音737 MAX机型交付总量的1/5。

而去年10月发生狮航空难的印尼，也表示将停飞其11架737 MAX 8机型。

南韩停飞国内廉价航空公司易斯达（Eastar Jet）的2架737 MAX 8；蒙古民航当局则在脸书发文，下令国营蒙古民用航空（MIAT Mongolian Airlines）停飞旗下机队唯一一架波音737 MAX 8。

新加坡民航局发表声明说：「由于波音737 MAX客机在不到5个月内发生两起致命空难，民航局暂时禁止所有波音737 MAX在新加坡起降。」

澳洲民用航空安全局（Civil Aviation Safety Authority）局长卡莫迪（Shane Carmody）声明表示：「在我们等待搜集更多资讯检讨波音737 Max安全风险期间，暂停同型飞机在澳洲起降。」

马来西亚民航局局长佐法卡（Ahmad Nizar Zolfakar）声明说：「马来西亚民航局禁止波音737 Max在马国起降，或转机，即刻生效，静待进一步通知。」

阿曼也宣布暂时禁止737 MAX在境内起降。

● 停飞737 MAX 8的航空公司：高尔航空、衣航、康姆航空、开曼航空、墨西哥国际航空公司、阿根廷航空公司

这次出事的衣航、南非的康姆航空（Comair）和开曼群岛的开曼航空（Cayman Airways）都陆续宣布停飞737 MAX 8。

巴西高尔航空（Gol）今天宣布停飞旗下波音737 MAX 8的航空公司。高尔航空共有121架波音客机，其中7架为737 MAX 8机型，若旅客买到它们用737 MAX 6飞机载客的机票，将会被转到其他航班，甚至可能会改搭其他航空公司。

墨西哥国际航空公司（Aeromexico）旗下拥有6架737 MAX 8，也宣布停飞这型飞机。

阿根廷航空公司（Aerolineas Argentinas）今天宣布，在等待衣航失事调查期间，停飞旗下5架737 MAX8。阿根廷航空公司机师稍早拒绝驾驶同型客机。

● 继续用737 MAX 8载客的国家：美国、俄罗斯、土耳其、义大利、冰岛、挪威、杜拜、印度

美国的西南航空（Southwest Airlines）和美国航空（American Airlines）分别有34架和24架737 MAX 8。美国联邦航空总署（FAA）表示若有任何飞安疑虑，会采取「立即」行动。

另外选择不停飞的还包括：俄罗斯西伯利亚航空（S7 Airlines）、土耳其航空（Turkish Airlines）、义大利航空（Air Italy）、冰岛航空（Icelandair）、挪威穿梭航空（Norwegian Air Shuttle）、杜拜航空（flydubai）。

其中西伯利亚航空、土航都说有与波音保持联系。冰岛航空说目前不该仓促将衣航、狮航坠机联想在一起，公司立场会依调查结果而有所变动，但目前没有害怕这类机型的理由。

印度航空当局则表示，将暂时增加对地面工程师和飞机机组人员的安全要求规定，但不禁飞。（译者：蔡佳敏/核稿：陈昱婷）

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