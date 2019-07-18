此内容发布于2019年7月19日 上午12:50

（法新社纽约18日电） 波音公司（Boeing）被737 MAX两起致命空难的全球停飞拖累后，这家美国航太制造商今天宣布，因危机造成约66亿美元额外成本支出，紧缩公司的获利能力。

波音在美股收盘后说，为赔偿航空公司营运中断及MAX禁飞导致交货延迟，今年第2季获利将受49亿美元的一次性税后成本打击，还说获利表现也因波音737 MAX生产率降低、导致另外17亿美元成本支出的影响。

在造成346人丧命的两起坠机事件后，MAX自3月中开始禁飞，两起灾难不但重创波音商誉，还带来罹难者家属的诉讼官司。

目前仍没有这款飞机重新投入使用的确定时间表。但波音执行长米伦伯格（Dennis Muilenburg）说：「我们仍专注在安全地让737 MAX投入使用上，这对波音是决定性时刻。禁飞带来重大阻力，而本季确认的财务表现反映当前挑战，有助我们处理未来的财务风险。」

波音今天也表示，希望获得管理部门批准，最快在第4季重新启用737 MAX。但波音也说，这个时间表只是公司「最好的评估结果」，确切时间点会不同。

但美国联邦航空总署（FAA）上个月底在模拟测试中发现737 MAX的新问题，让这款飞机重新投入使用的前景仍然扑朔迷离。

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