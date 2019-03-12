此内容发布于2019年3月12日 下午8:50

（法新社巴黎12日电） 衣索比亚航空公司（Ethiopian Airlines）一架客机坠毁造成机上157人全数罹难后，愈来愈多国家禁止波音公司（Boeing Co.）737MAX8中型客机进入空域。

数家航空公司停飞机队中的737MAX8客机，但在等待坠机调查结果出炉或波音本身可能发布操作指南期间，仍有许多航空公司继续用它来载客。

然而，禁飞行动已让未跟进的航空公司受限。举例来说，由于英国发出禁令，加拿大航空公司（Air Canada）被迫取消部分飞往伦敦的航班。

衣航飞往奈洛比的失事班机与印尼狮子航空（Lion Air）去年10月坠毁造成189名乘客与机组人员罹难的客机同款，一些官员已经发现两起空难的雷同之处。

全球目前约有370多架波音737MAX8客机在执勤，且还有近5000架订单，其中肯亚航空公司（Kenya Airways）据彭博报导有可能取消波音Max订单，转投入空中巴士（Airbus）怀抱。

● 禁飞波音737 MAX的国家

澳洲、中国、所有欧洲联盟国家、斐济、印度、印尼、马来西亚、纳米比亚、纽西兰、挪威、阿曼、新加坡。

● 停飞波音737 MAX的航空公司

阿根廷航空公司（Aerolineas Argentinas）、墨西哥国际航空公司（Aeromexico）、开曼航空（Cayman Airways）、南非康姆航空（Comair）、南韩廉价航空公司易斯达（Eastar Jet）、衣索比亚航空公司、巴西高尔航空（Gol Airlines）、冰岛航空（Icelandair）、波兰国家航空公司（LOT）、蒙古民用航空（MIAT Mongolian Airlines）、挪威穿梭航空公司（Norwegian Air Shuttle）、捷克旅行航空公司（Smartwings）、土耳其航空公司（Turkish Airlines）。

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