此内容发布于2019年3月26日 下午9:20

（法新社曼谷26日电） 泰国亲民主阵营今天团结一致，力阻有军政府撑腰的公民力量党（Phalang Pracharat）于2014年政变以来的首次国会选举落幕后筹组政府。

泰国24日选举的初步结果显示，泰国军方的代理政党公民力量党出乎意料获得多数选票，似取得领先位置能以文人政府之姿继续执政。

泰国选举委员会（Election Commission）表示，根据已开出的94%选票，约760万张选票是投给公民力量党。

这使得公民力量党和他们推出的总理候选人、军事将领出身的现任总理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）占有强势地位，可在按照军方规划的新规则进行大选之后，替政权取得合法地位。

公民力量党获得的票数比为泰党（Pheu Thai）高出40多万票。

亲前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra）的民粹政党为泰党，2014年遭军事政变推翻，但根据初步数据，为泰党这次选举可望赢得137个区域众议员席次，公民力量党则将获得97席，代表泰党似仍将成为众议院最大党。

在亲民主阵营其他政党的帮助之下，为泰党也将获得急需的动力，这些政党都有意组建联盟。

获得500多万张选票的未来前进党（Future Forward）今晚在声明中表示，他们将加入反对延续军政府统治的政党联盟。

这些政党预计将在明天会面以公布更多细节。

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