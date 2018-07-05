下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月5日 下午11:50 最后更新 - 2018年7月5日 -23:50

（法新社泰国美塞6日电） 前泰国海军海豹部队（SEAL）潜水员沙曼（Saman Kunont），为替受困睡美人洞的13名师生运送氧气，不幸于回程时因氧气耗尽溺毙，无疑是这项大型救援行动的首宗挫败。

沙曼牺牲事件，凸显救援团队深入淹水洞穴救人的危险，外界也开始质疑以同样方式将人救出的可行性。

清莱省（Chiang Rai）副省长巴萨孔（Passakorn Boonyaluck）向现场记者表示：「一名志愿协助救援的前海豹队员，今晨2时左右丧生，这是令人遗憾的消息。」

泰国当局2日确认这13人的受困地点，沙曼自愿为他们运送氧气，却在回程时自己氧气不足而牺牲。

泰国海豹队指挥官阿帕恭（Arpakorn Yookongkaew ）表示：「他在回程时失去意识。」 阿帕恭并表示，有位友人曾试着帮沙曼出洞。

不过阿帕恭说：「即使我们损失一名队员，我们仍有信心继续救援。」

当被询及经验丰富的潜水员都无法成功出洞，男孩们又将如何安全脱困时，阿帕恭只说，他们会对儿童采取更谨慎的措施。

一支少年足球队6月23日结束练球后前往位于泰国北部的睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探险失联，当局因此展开大型救援行动。

Neuer Inhalt Horizontal Line