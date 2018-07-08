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此内容发布于2018年7月8日 上午7:50 最后更新 - 2018年7月8日 -07:50

（法新社泰国美塞8日电） 泰国国防部发言人告诉法新社，受困睡美人洞（Tham Luang Nang Non）超过两周的泰国少年足球队员和教练，已有4名足球小将抵达洞穴基地营，即将走出洞穴。

发言人孔齐（Kongcheep Tantrawanit）中将表示：「4名男孩已抵达第3洞室，即将走出洞穴。」第3洞室是救援人员设立基地营的地方。

清莱省当局今天稍早展开救出12名足球小将和他们教练的危险任务。

这支名叫「野猪」的少年足球队，是清莱省美塞县一所学校的足球队，6月23日下午由25岁男教练带领12名11到16岁男队员，进入与缅甸边界接壤、长达10公里的睡美人洞地下洞穴探险，结果受困其中。

泰国当局从6月24日起展开大规模救援行动，动员逾1000人，除了泰国海军海豹部队（SEAL）潜水人员直赴前线救援外，美国、英国、日本和其他国家的国际救援队也一起投入搜救行动。

7月2日晚间，2名英国搜救人员史丹顿（Rick Stanton）和佛兰森（John Volanthen）寻获13人。

前泰国海军海豹部队潜水员沙曼（Samarn Kunan）7月6日清晨为受困师生运送氧气瓶，不幸于回程时因氧气耗尽而溺毙。（译者：陈政一）

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