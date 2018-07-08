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此内容发布于2018年7月8日 上午10:35 最后更新 - 2018年7月8日 -10:35

（法新社泰国美塞8日电） 泰国当局表示，今晨展开救援受困睡美人洞逾两周13名师生的行动后，12名学童中的4人晚间获救出洞，参与救援的大批潜水人员似有可望很快救出其他受困者。

睡美人洞（Tham Luang Nang Non）位在泰国北部清莱省（Chiang Rai）美塞县（Mae Sai），邻近缅甸边界，是长达10公里的地下洞穴。这项号称「不可能任务」的救援行动传出佳音，泰国和世界各地社群媒体都爆出欢呼赞叹之声。

最先获救的两位学童在入夜后走出山洞，他们逃生之路经过超过4公里长的曲折、狭窄和凹凸不平通道，随后又有另外2位学童出洞，他们都迅速被送往医院。

由于季节雨即将再来，恐将造成洞穴内积水更为严重，使救援行动无望成功。外国潜水好手与泰国海军海豹部队（SEALS）成员今晨展开极为危险的救援行动，与时间竞赛抢救受困的12名学童和他们的足球教练。

担任救援行动总指挥的清莱省（Chiang Rai）代理省长纳隆萨（Narongsak Osatanakorn）今晨表示：「今天就是攻击发起日（D-Day），男孩们已准备好面对任何挑战。」

年龄介于11到16岁的12名少年是美塞县一所学校「野猪」足球队的队员，6月23日结束比赛练习后，和25岁教练前往睡美人洞探险，不料受困。雨季引发的洪水不但截断少年和教练的逃生通路，也阻碍搜救作业。

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