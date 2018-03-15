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此内容发布于2018年3月15日 上午7:20 最后更新 - 2018年3月15日 -07:20

（法新社曼谷15日电） 泰国39岁商业大亨他纳通今天宣布成立新政党，跨入政变和贪腐不断的政治丛林，盼能获得年轻选民青睐，承诺要消弭国内的政治分歧。

3个月前，身为泰国最大汽车零件制造商领导阶层的他纳通（Thanathorn Juangroongruangkit）和法律系年轻讲师比亚卜（Piyabutr Saengkanokkul）在深夜会谈中，催生了「未来前进党」（Future Forward Party）。

两人今天在曼谷艺术展演空间宣布他们的新政党成立，承诺带领泰国摆脱两个主要政党10年来所形成的政治僵局。

执政的军政府承诺将在2019年初举行大选，在此之前，数十个新政党已于本月向泰国选举委员会登记注册，未来前进党如今成了其中之一。

数周来，这个新政党成了各界津津乐道的话题，他纳通拥有雄厚财力、年轻外貌和自由的价值观，在泰国的亲民主势力激起一股兴奋之情。

分析家说，引起热烈讨论，是各界渴望政坛出现新面孔的迹象；而主导泰国政治舞台的「守旧派」则是透过个人崇拜和人脉渊源，来建立自身力量。

屡次发生军事政变进一步侵蚀泰国民主，当前执政的军政府自2014年接掌政权以来，便禁止所有政治活动。

从参与左派学生运动和超级马拉松，到掌管家族汽车零件帝国，他纳通自认有资格带领国家走向较民主的未来。

泰国高峰集团（Thai Summit Group）家族成员他纳通以泰国充斥镇压、根深蒂固的不平等现象和司法不公为例，说他「看见一个濒临崩溃的社会」。

身为3个孩子父亲的他纳通告诉法新社：「我不希望我的孩子和下个世代的人们，每隔10年就面临一次政变。」在他截至目前的人生中，已经历过4次政变未遂。（译者：刘文瑜/核稿：张佑之）

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