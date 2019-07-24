此内容发布于2019年7月24日 上午3:35

（法新社北大年24日电） 泰国军方今天表示，疑似穆斯林叛乱分子于昨天深夜攻击南部一处军事前哨基地，造成4人死亡。

4天前，疑为穆斯林叛乱分子的阿布杜罗（Abdulloh Esormusor）被泰国当局依戒严令逮捕，并送到北大年省（Pattani）恶名昭彰的军营审讯单位数个小时，之后阿布杜罗失去意识命危，此案引发众怒。

人权观察（Human Rights Watch）成员桑南（Sunai Phauk）推测，昨天的攻击案是在「报复」阿布杜罗受到的对待。

以马来人穆斯林为主的泰国「深南地区」（Deep South）饱受暴力蹂躏，长达15年的冲突造成7000多人丧命，却鲜少受到全球关注。

泰国深南地区拥有不同文化，叛乱分子试图争取自治权，且一直对抗以佛教徒为主的泰国当局。

军方发言人告诉法新社，好战分子昨晚攻击北大年省一处偏远的军事基地，丢掷手榴弹并用自动武器开火近一个小时。

塔那威（Thanawee Suwannarat）上校表示：「有4 人丧命，包括一名士官长、两名国防志愿役与一名村民。」

他还说，叛乱分子偷走5把机关枪、焚烧轮胎，并在逃跑时沿路撒尖刺物，以阻挠追捕。

泰国军方正在调查34岁的阿布杜罗抵达印卡育（Inkayuth）军营数个小时后，为何会脑部肿胀而送医。

军方声明指出，军营医师记录显示，阿布杜罗抵达时身体状况良好，但被带到「审讯中心」后就失去意识。（译者：张晓雯/核稿：陈彦钧）

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