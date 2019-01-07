泰国态度逆转 不强迫遣返18岁沙乌地女子

此内容发布于2019年1月7日 上午6:35

（法新社曼谷7日电） 自称遭家暴的18岁沙乌地阿拉伯女子奎农昨天抵达泰国后，在曼谷机场竭尽全力恳求庇护，并在推特请求声援，引发外界关注。泰国移民当局今天态度逆转，表示不会将她强迫遣返。

奎农（Rahaf Mohammed al-Qunun）告诉法新社，她在科威特旅行时逃离家人，因家人对她身体和精神虐待。她说自己原本计画在澳洲寻求庇护，并担心若遭泰国遣返回国，可能遭到杀害。泰国移民官员昨天在她转机时将她拦下。

由于去年发生沙乌地阿拉伯记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遭杀害的惊人事件，引发外界对沙乌地人权纪录批评声浪再起，沙乌地因此面临严格检视。

泰国移民局局长苏拉切（Surachate Hakparn）昨天原本表示，奎农因缺乏所需文件，而遭拒绝入境。但奎农在推特向不同国家恳求协助，引发全球媒体热烈讨论后，苏拉切今天说法180度大转变。

苏拉切在苏凡纳布机场（Suvarnabhumi airport）对记者表示：「如果她（奎农）不想离开，我们不会强迫她。」

苏拉切还说，联合国难民署（UNHCR）将能够和奎农见面。「UNHCR和我将…倾听她的诉求，了解她是否想要或想在哪个国家受到庇护，我们将帮她协调」。

苏拉切表示，泰国移民当局之所以不允许奎农入境，因沙乌地官员和他们联络，说奎农逃家。而若奎农想留在泰国，必须由联合国（UN）审查她请求庇护的正当性。

苏拉切说：「泰国是微笑之地。我们不会将任何人送死。我们将尽最佳能力照顾她。」（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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