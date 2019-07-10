此内容发布于2019年7月10日 上午8:20

（法新社曼谷10日电） 尽管泰国军政府时期的维安管制即将松绑，不过新任文人政府仍将保有独断拘禁批评人士的权力，使得人权团体警告，这将形成持久的「戒严」。

自从现任总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）2014年发动政变夺权以来，已有近2000人在军事法庭受审。

就在全国大选前，军政府去年将政治活动的禁令松绑，而帕拉育昨天下令，逐步取消军政府增颁的数十项命令，并把军事法庭的案件移送一般法庭审理。

不过文人政府仍保有100多项命令，包括授权警方可依国家安全理由，将嫌犯拘留7天。

法律监督团体iLaw的人员安能（Anon Chalawan）表示：「这是紧急危机时期实施的戒严法，但我们已举行大选而且选出了新政府，为什么还要继续实施？」

乌汶府大学（Ubon Ratchathani University）政治学院院长提提蓬（Titipol Phakdeewanich）说，继续实施限制措施显示，对泰国来说，落实全面民主仍遥不可及。

他说：「我想他们明白，大家会更加批判现任政府。」

泰国今年3月举行全国大选，帕拉育藉助近20个政党结盟，在国会众议院掌握略为多数席次，连同由军方指派的参议院，使他得以出任文人政府的总理。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题