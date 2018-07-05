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此内容发布于2018年7月5日 下午7:05 最后更新 - 2018年7月5日 -19:05

（法新社普吉6日电） 泰国官员表示，观光胜地普吉岛（Phuket Island）外海一艘船昨天遭遇强风大浪翻覆，至少一名男子死亡和包括数十名中国观光客等53 人失踪。

泰国官员指出，普吉岛外海一艘潜水船遭遇强风大浪而翻覆，至少有1名男子死亡和53人失踪，晚间搜救行动已经暂停。

这艘名为「凤凰PD潜水号」（Phoenix PD Diving）的船只，下午遭遇大浪侵袭后翻覆，当时船上载有约90名乘客，当局展开的搜救行动延续到晚间。

凤凰号船长指出，下午4点要从拉查岛（Koh Racha ）返回普吉岛途中，船只遇上风暴且被5公尺高大浪侵袭，船身淹水且开始翻覆，他警告乘客穿上救生衣并准备搭乘充气救生艇。他还说乘客大多是中国游客。

搜救人员晚间在海面上寻获，穿着带有凤凰号标志救生衣的一名男性遗体。

泰国南部普吉府首长诺拉法特（Noraphat Plodthong）向记者表示：「有53人失踪，我们已经停止搜救…我们将于早上再度展开。」

泰国陆上交通及繁忙水道上的意外相当常见，尤其是在目前的季风季节。（译者：陈彦钧/核稿：徐睿承）

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