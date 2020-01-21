此内容发布于2020年1月21日 上午9:05

（法新社曼谷21日电） 反军人干政的泰国「未来前进党」今天赢得官司，在首项要求解散这个政党的诉讼过关。这个泰国第3大党被控煽动叛乱，包括勾结神秘组织「光明会」。

泰国宪法法庭裁定，未来前进党（Future Forward Party）并未意图推翻君主立宪体制。未来前进党坚决反对与军方结盟的建制派。

由9位法官组成的宪法法庭，驳回对未来前进党的指控。其中一位法官指出，没有迹象显示，未来前进党及高层「曾采取不利于君主立宪体制的行动」。

宪法法庭这项裁决宣布后，未来前进党总部欢声雷动，支持者高喊「民主万岁」和「独裁统治去死」的口号。

不过这个深受年轻族群爱戴的政党，仍面临遭到解散的风险。

未来前进党推动终止徵兵制与删减国防支出，并批评军人干政，亲军方的建制派视他们为眼中钉。

这个政党还被控勾结秘密社团光明会（Illuminati ），阴谋论者声称，光明会意图控制全世界。

宪法法庭将继续审理有关未来前进党的另一项诉讼，也就是极具魅力的亿万富豪他纳通（Thanathorn Juangroongruangkit）被控违法贷款给他创办的未来前进党。这位多金的泰国政坛新星，也面临一连串不利于他的指控。

在宪法法庭宣布裁决后的记者会上，他纳通对雀跃不已的支持者表示：「我们认为这些诉讼出于政治目的。」

他纳通誓言修改2017年军方主导通过的宪法。分析人士指出，这部宪法使得去年选举有利于军方支持的党派。

未来前进党秘书长比亚卜（Piyabutr Saengkanokkul）呼吁，停止以「法律战」对付他们，并说解散政党「对泰国民主毫无益处」。

自2007年至今，泰国已解散5个政党。朱拉隆功大学（ChulaLongkorn Unversity）安全与国际研究中心主任蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）表示，这是「劣币驱逐良币」。

由于总理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）领导的保王派政府造成内部对立，泰国仍陷政治泥淖。帕拉育原本是陆军总司令，2014年发动政变而大权在握。

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