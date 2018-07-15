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此内容发布于2018年7月16日 上午12:35 最后更新 - 2018年7月16日 -00:35

（法新社雪梨16日电） 澳洲广播公司（ABC）今天报导，两名澳洲潜水员帮助救出受困泰国睡美人洞的少年足球队成员，两人在救援行动前就取得外交豁免权，一旦任务出差错，豁免权将保护他们免受起诉。

这支名为「野猪」的少年足球队师生13人，日前受困泰国北部清莱省睡美人洞长达18天，皇家泰国海豹突击队和国际洞穴潜水专家合作，在高风险且为期3天的行动中成功救出他们。

麻醉师哈里斯（Richard Harris）和潜水伙伴查林（Craig Challen）都是洞穴潜水专家，两人在这次救援扮演要角。

澳洲广播公司引述官方消息来源报导，澳洲和泰国当局在两人参与救援之前进行谈判，协议赋予外交豁免权给他们，若极度凶险的救援任务出了任何差错，豁免权将保护两人免受起诉。

澳洲外交部拒绝证实或否认这项报导，并将救援计画和执行的相关问题交给泰国官员回答。

查林返国后告诉媒体说，这次任务「绝对是生死一线间」，洞穴潜水专家当时不确定他们能否成功救出所有12名少年和教练。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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