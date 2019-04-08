（法新社泰国沙沐钦8日电） 泰国首都曼谷以南小渔村沙沐钦有个自拍热门景点：一座孤立暹罗湾近岸水域的庙宇，周边土地因气候变迁、养殖业发展和急遽都市化几已遭海水侵蚀殆尽，居民则多逃之夭夭。

现年51岁的住持松努耶（Somnuek Atipanyo）无视村民多已迁往数百公尺外的陆地重建家园，坚持留守这座被日益高涨海水环绕的「漂浮庙宇」。

沙沐钦村（Samut Chin）近30年来饱受海平面上升、海岸线退缩之苦。松努耶说，他看守的庙宇过去位于村庄中心，「如果我们迁移它，人们将根本不会知道，过去有这么一座庙存在」。

如今，没有步行桥，人们无法借陆路造访庙宇，而昔日村中学校所在地早已被海水淹没。

沙沐钦村沿岸土地过去有繁茂程度傲视全球的红树林守护，它们错综绵长的根部可减缓海水对土地的侵蚀力，但它们被砍伐，取而代之的是象徵经济繁荣发展的养虾场、盐田、新建物和旅馆等。

根据泰国海洋与沿岸资源部及联合国环境规划署（UN Environment Programme）的资料，1961年至2000年间，泰国失去近1/3的海岸红树林。此外，气候变迁让海浪和季节性降雨的强度增加，这也使暹罗湾沿岸的红树林难以「坚守岗位」、易遭冲刷。

科学杂志「自然」（Nature）去年刊出的研究显示，里海和亚洲沿岸是全球海岸侵蚀问题最严重的地区。泰国海洋与沿岸资源部也指出，境内约1/4的海岸正遭受严重程度不等的侵蚀，总长度约700公里。

为重建珍贵的红树林生态系统，来自泰国各地的志工参与曼谷市政府于2016年发起的植树行动，其中一个造林区域就是沙沐钦村的「漂浮庙宇」一带。

戴着头巾和帽子的数十名志工顶着艳阳，在水深及胸的海水中，小心翼翼地沿着竹栅栏栽入红树林幼苗。沿着海岸线修筑的竹栅栏可保护幼苗免于海浪袭击、提高定着率。

主持行动的瓦森（Wason Ditsuwan）说：「这个计画叫『心灵造林』。」目前，泰国全境已有近84英亩的新造红树林。

Neuer Inhalt Horizontal Line