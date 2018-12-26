泰国药用大麻合法化 农民盼发大财忧外企垄断

此内容发布于2018年12月26日 上午5:50

（法新社曼谷26日电） 泰国农民今天对大麻药用和研究用合法化表示欢迎，但忧心外国企业将抢食高价值专利，造成本国农民看得到、但吃不到大麻合法化带来的经济效益。

泰国国会昨天通过法案，将大麻的医药和研究用途，以及栽种、制造和进出口合法化。东南亚地区国家以严刑峻罚管制毒品着称。泰国将大麻合法化可谓创举。

不过，相关法律目前仍排除娱乐用途合法化，且对个人的合法携带量也有严格规范。法律尚需王室同意方才生效。

泰国农民理事会今天赞许新法，称它提供农民新的经济作物选项，有助农产多样化。

理事会主席卜拉帕（Prapat Panyachartrak）向法新社表示：「我预估泰国每年将可从栽种大麻，以及销售原料和大麻油赚进1000亿泰铢（约39亿8000万美元）。」

虽然「钱」景看好，但泰国农民担心外国企业和药商巨头将占尽有利起跑点、大举搜购医药用大麻和大麻萃取物的高价值专利。

专利权所有者将可阻止泰国大学和政府单位执行相关研究。虽然泰国商业部已承诺撤销外商的专利申请案，但BioThai主任维吞（Witoon Liamchamroon）说：「我们查过了，目前没任何撤销动作。」

BioThai是泰国农业运动者、农民和学者的串联组织。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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