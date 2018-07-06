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此内容发布于2018年7月6日 上午9:05 最后更新 - 2018年7月6日 -09:05

（法新社莫斯科6日电） 泰国12名足球队少年及教练受困洞穴，多位足球明星纷纷表达支持与关切，他们鼓励受困足球小将「要坚强」。

这些球星包括巴西传奇球星罗纳度（Cristiano Ronaldo）及英格兰球星史东斯（John Stones），他们表示，他们密切关注救援状况。这起事件正好发生在俄罗斯世界杯足球赛期间。

许多球迷也在社群媒体上表示，在黑暗的洞穴中度过两个礼拜，这些男孩勇气可嘉，应颁给他们一座世界杯奖杯。

根据美国有线电视新闻网（CNN），罗纳度在国际足球总会（FIFA）媒体活动上表示：「这是可怕的新闻，足坛希望有人可以帮助这些小孩脱困。」

这支名叫「野猪」的少年足球队12名队员年龄介于11到16岁，25岁的教练6月23日在训练活动后带领他们到地下洞穴探险，因大雨积水而受困。

英国利物浦足球队（Liverpool）教练克罗普（Jurgen Klopp）引用球队座右铭「你永远不会独行」（You'll never walk alone），鼓励受困洞穴的少年。泰国有很多人关注英格兰足球超级联赛。

在送到CNN的影片中，克罗普说：「要坚强，我们与你们同在。我们正关注所有新闻，每刻都希望你们能重见天日，我们对此都非常乐观，希望能在数分钟、数小时或数天后发生。」

史东斯表示，在世界杯8强赛对上瑞典之前，他曾与队员讨论洞穴的救援行动。

根据英国媒体，史东斯表示：「我不断与队友讨论，看到他们被困在洞穴真令人难过，希望他们能安然无恙脱困。」

国际足球总会告诉CNN，他们与泰国足球协会有密切联络，而克罗埃西亚足球协会（Croatian Football Federation）表示，他们相当敬佩球队能在压力下保持冷静。

他们在网站上写道：「这些男孩们及教练在如此险恶的环境中，展现了过人的勇气及体力，我们非常敬佩。」

「这种处境远大于运动赛事，但他们的运动竞争力将会帮助他们应付当前挑战。」（实习编译：曾瀚平/核稿：林憬屏）

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