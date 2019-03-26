此内容发布于2019年3月26日 上午8:50

（法新社曼谷26日电） 泰国24日举行上次政变以来首场国会选举，结果至今仍扑朔迷离。为取得组阁权，各政治阵营陷入角力战。加上计票过程遭控粗糙，令选民对选举结果益发困惑。

由于初步计票结果显示，泰国军方的代理政党公民力量党（Palang Pracharat）意外获得最多选票，使其占有领先地位以文人政府之姿继续执政。

泰国选举委员会公布，在已开出的94%选票中，公民力量党获得约760万票，较在野的为泰党（Pheu Thai ）多出40万票。

这使得公民力量党和他们的总理候选人、军事将领出身的现任总理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）占有强势地位，要求有权组阁。这场选举是按照军方规划的新规则进行。

隶属自行流亡前总理戴克辛（Thaksin Shinawatra ）的民粹政党为泰党，2014年遭军事政变推翻。根据初步统计，为泰党在这次选举预料将取得137席区域众议员席次，高于公民力量党的97席，意味他们仍似乎将成为众议院最大党。

由于2党都声称有权组阁，专家预言，泰国政坛可能陷入数天或数周的混乱协商。

在正式开票结果5月9日公布前，候选人是否失去当选资格和关于选举弊端的纷争，很可能重新塑造众议院的权力平衡。

除了将上演激烈的组阁协商，关于种种选举违规事例的疑问也将成热门话题，包括废票多达数百万张、投票过程的监督令人质疑，以及选务当局的行事拙劣，可能造成初步计票数字严重偏颇。

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