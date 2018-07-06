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此内容发布于2018年7月6日 上午7:50 最后更新 - 2018年7月6日 -07:50

（法新社新德里6日电） 拥有2亿2000万人口的印度最大省分北方省（Uttar Pradesh）今天宣布，15日起禁用塑胶杯和聚乙烯。印度中央政府先前已下令，北方省内名胜泰姬玛哈陵四周地区禁用塑胶。

印度总理莫迪（Narendra Modi）曾承诺，要让印度在2022年之前成为全面禁用抛弃式塑胶制品的国家。全印度29个省目前大多已全面或部分禁塑。

然而，这类法律鲜少执行。2015年以来，北方省曾2度尝试禁塑都失败，因地方当局拒绝执法，即使法院下令亦然。今天提出的禁令也尚未宣布细节。

塑胶是北方省河川最大污染源，如同在印度其他省分。当地市区也常见到处散布塑胶袋和宝特瓶。

拥有1亿1000万人口、包含印度商业重镇孟买的马哈拉什特拉省（Maharashtra），也已宣布抛弃式塑胶制品使用禁令，并在6月生效。

这道禁令涵盖塑胶的制造、使用、运输、发送、趸售、零售、储藏和进口。不过，执法过程相当混乱，游说人士也成功让法令放宽，据传游说者包括跨国企业。

根据印度政府的数据，印度每年约产生560万公吨塑胶废弃物，连死牛的胃里也发现塑胶。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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