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此内容发布于2018年7月10日 上午10:35 最后更新 - 2018年7月10日 -10:35

（法新社泰国美塞10日电） 皇家泰国海豹突击队今天宣布，受困泰北洞穴逾两周的全部12名少年和他们的教练已悉数获救，完成这场凶险程度惊人、让全球屏息以待的救援任务。

皇家泰国海豹突击队（Royal Thai Navy Seals）和外籍潜水精英今天将最后一批4名少年和25岁教练营救脱困。在这条脱险之路上，他们得硬挤过几处被大水淹没的狭窄洞穴区段。

泰国海豹突击队在脸书张贴声明说：「野猪足球队（Wild Boars）12名成员和教练全部都已从洞穴脱困，他们悉数平安。」声明并写上海豹突击队招牌欢呼Hooyah，庆祝营救任务成功。

11到16岁的12名少年和25岁教练6月23日练完球后进入泰北睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探险，却因豪雨水淹洞穴而受困，只能栖身泥泞的岩石突出处。

在一片漆黑下折磨9天之后，他们终于被两名英国潜水人员寻获，尽管一脸憔悴，却还是带着笑脸迎接两人，而且看起来精神抖擞。

但是刚找到他们时的那种兴奋，却因当局难以规划安全营救计画一扫而空，因为他们栖身的岩石突出处距洞穴入口超过4公里，而且迷宫一般的洞穴系统有多处被水淹没。

当局甚至思考从洞穴上方的山区往下钻洞，或者让他们待在洞穴里头数个月，等待雨季结束才让他们自己步行出洞。救援行动指挥官一度称这项行动是「不可能的任务」。

与此同时，他们所栖身的那处洞穴氧气浓度持续下降，来到危险程度，而且雨季降雨可能使大水淹过他们所在的岩石突出处。救援人员别无选择，决定让潜水人员护送他们出洞。

然而，即使对有经验的蛙人而言，这条脱困路线都具有挑战，更何况这些球员都不曾有过潜水经验。救援人员于是先训练他们使用面罩透过氧气瓶在水下呼吸。

即使有蛙人在旁戒护，万一在水下游泳时，他们惊慌失措的话，后果恐不堪设想。

投入救援的一名退役皇家泰国海豹突击队队员6日因为用光气瓶中的氧气而不幸丧生，凸显这条脱困路线的凶险程度。

除了全泰国紧盯，救援行动的起起伏伏也吸引全球目光，就连美国总统川普、阿根廷球星梅西（Lionel Messi）和科技达人马斯克（Elon Musk）都对他们表达支持。

这支足球队成员今天终于悉数脱困，不过这场折磨对他们的身体和心理有何影响，现在成为各界关注焦点。

专家警告，饮用受污染水源、接触洞穴内的鸟类或蝙蝠粪便，不无危险感染风险。

同时，那么长时间无法预知能否最终获救生还，造成的心理创伤也需要接受谘询解决。

所幸，已有一些好的初步迹象出现了。较早脱困8名少年的医学报告今天上午出炉，显示他们的身心状况相对良好。

泰国公共卫生部常务秘书杰沙达（Jedsada Chokdamrongsuk）稍早表示：「这8个人健康状况良好，没发烧，而且每个人的精神状况都很好。」

不过在医生最终确认他们没有感染之前，这些少年都得住院检疫隔离。

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