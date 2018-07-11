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此内容发布于2018年7月11日 下午12:05 最后更新 - 2018年7月11日 -12:05

（法新社泰国清莱11日电） 泰国海豹突击队一名前队员今天告诉法新社，自睡美人洞获救的12名少年是「睡」在担架上被传递抬运、穿越凶险的通道获救。这场震惊全世界的拯救任务，首度公开细节。

为期3天令人神经紧绷的救援行动，昨天随着最后4名男孩和他们的教练被救出洞外而结束。13人总计困在洞中18天。

救援结果令人欢欣雀跃，泰国人盛赞外国和本国潜水夫组成的救援阵容，社群媒体上狂传胜利标签Hooyah。

但是这群男孩多数不会游泳，无一有潜水经验，即使有专业潜水夫从旁协助，如何能让他们穿越睡美人洞危险的狭窄水下通道，泰国当局总是纬莫如深。

经连日来的猜测益甚，前海豹突击队潜水夫透露，这些少年获救当时是在睡眠或半清醒状态下。

指挥官柴亚男塔（Chaiyananta Peeranarong）告诉法新社：「其中有些人睡着了，有些人摆动手指...（看似）昏昏沉沉，但是都有呼吸。」

他说，「我的任务是将他们向前传递抬运」；并说，「在抬运当时，他们已被包在担架中」。

军政府领袖帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）昨天说，有给这些男孩「少量镇静剂」，避免他们在狭窄、弯曲且许多是掩没在水下的通道中感到惊慌。

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