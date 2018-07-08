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此内容发布于2018年7月9日 上午12:50 最后更新 - 2018年7月9日 -00:50

（法新社泰国美塞9日电） 受困险恶洞穴的泰国「野猪」少年足球队救援行动进入第2天，菁英潜水小组已救出4人，还有9人等待救援。泰国全民关注，网友温馨为脱险小朋友编号，期待全数脱困。

少年平安返家之路充满各种困难危险，但阻碍救援行动的最主要敌人是即将到来的雨水。此地位于泰国北部山区，大雨一来洪水可能会淹没少年受困的洞穴。

泰国人民正焦急守候音讯，期待少年们与25岁教练能平安返家。这支足球队自6月23日起受困睡美人洞（Tham Luang）以来，连日成为全球媒体的头条新闻。

泰国当局决定赶在雨季之前，加紧脚步展开救援，昨天已从洞穴中成功带出4名受困「野猪」队员。

救援行动指挥官纳隆萨（Narongsak Osottanakorn）说，救出的4人现在很「安全」，但没有进一步说明这几个小球员的姓名或状况。泰国社群网站上，网友温馨地为这4名小朋友冠上野猪1号、野猪2号、野猪3号、野猪4号。

当局没有公布救援行动的太多细节，家长持续煎熬等待，一心期盼与孩子们再次相聚。

一名孩子的母亲苏帕拉（Supaluk Sompiengjai）告诉法新社说：「我在洞穴这里继续等候，衷心祈求上苍，希望我儿子今天就能跟其他人一起从洞穴里面出来。」她儿子是披拉帕（Pheerapat），绰号奈特（Night）。

苏帕拉说：「我们听说有4个孩子出来了，但我们不知道是谁，很多家长还在这里等，没有人告知我们任何消息。」但她说心怀喜悦，希望能够再度见到儿子。

奈特的亲戚先前表示，他们认为足球队在周六练习结束后去这个洞穴，是为了庆祝奈特16岁生日，但却因为大雨使得水位上涨而受困。

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