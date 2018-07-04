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此内容发布于2018年7月4日 上午7:35 最后更新 - 2018年7月4日 -07:35

（法新社泰国美塞4日电） 泰国搜救队誓言采取「无风险」方式，解救受困在积水洞穴的12名足球队员和1名教练。今天传出的最新影像显示，受困洞穴9天令人惊讶地被找到后，众人精神良好。

要将这些男孩从洪水包围的洞穴解救出来，预料将是一个漫长的过程。他们不是潜水员，而且其中有些人可能不会游泳，对他们来说，过程充满挑战。

在举国上下密切关注的情况下，泰国当局坚持，唯有安全获得确保后，才会采取行动救出他们，即便雨季预估很快将会恢复。

清莱省长纳隆萨（Narongsak Osottanakorn）今天告诉记者：「我们必须百分之百确定男孩们没有风险后，才会展开撤离行动。」

他表示：「我们会照料他们，视如己出。」他并说，昨晚架设电话线的工作并未成功，但食物、药品和救援装备持续送入洞穴中。

当局意识到未来几天的坏天气，日以继夜地抽水。

泰国军政府领袖帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）稍后表示：「我们想要尽快救出所有13人，但我不想设定时间和日期。」（实习编译：许文欣/核稿：严思祺）

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